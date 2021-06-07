طائرة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ترغم على العودة بسبب عطل تقني... فيديو

اضطرت طائرة تقل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، التي تقوم بأول رحلة خارجية لها إلى غواتيمالا للعودة والهبوط بعد وقت قصير من إقلاعها بسبب عطل فني.

وقالت هاريس للصحافيين، "أنا بخير، أنا بخير"، بعد خروجها من الطائرة التي هبطت في قاعدة أندروز الجوية بالقرب من واشنطن.

وبدورها أعلنت سيمون ساندرز المتحدثة باسم هاريس، أن نائبة الرئيس ستستخدم طائرة أخرى ولا يُتوقع حدوث تأخير كبير في برنامج رحلتها.

EARLIER: Vice President Kamala Harris returns to Joint Base Andrews after technical issues with the plane pic.twitter.com/wMkTAyT3Fh — The Hill (@thehill) June 6, 2021

وأضافت ساندرز، "إنها مسألة فنية. لا توجد مخاوف كبيرة تتعلق بالسلامة".

هذا وتقوم هاريس، في أول جولة خارجية لها بهدف تعميق العلاقات الدبلوماسية مع غواتيمالا والمكسيك، تركز على بحث معالجة الأسباب الجذرية للهجرة.