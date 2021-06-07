100 زعيم يحثون مجموعة السبع على توفير لقاحات كورونا للدول الفقيرة

حث مئة رئيس ورئيس وزراء ووزير خارجية سابقين مجموعة السبع على تمويل حملات تطعيم عالمية، للوقاية من فيروس كورونا لمنع الفيروس من التحور وعودته لتهديد العالم.

وأطلق الزعماء السابقون المناشدة بمناسبة قمة المجموعة التي تبدأ في إنجلترا يوم الجمعة، ويجتمع خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان.

وقال الزعماء السابقون في رسالتهم لمجموعة السبع إن التعاون الدولي أخفق خلال 2020 لكن 2021 قد يبشر بعهد جديد.

وجاء في الرسالة، أن "الدعم من مجموعة السبع ومجموعة العشرين الذي يجعل اللقاحات متاحة بسهولة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، ليس عملا خيريا بل يصب في المصلحة الإستراتيجية لكل بلد".

ومن بين الموقعين على الرسالة رئيسا الوزراء البريطانيان السابقان جوردون براون وتوني بلير، والأمين العام السابق للأمم المتحدة بان جي مون، و15 زعيما أفريقيا سابقا.

وقال الزعماء السابقون إنه "ينبغي لمجموعة السبع وللزعماء الآخرين الذين وجهت لهم الدعوة للقمة ضمان توفير ما يصل إلى 30 مليار دولار سنويا، على مدار عامين لمحاربة الوباء في أرجاء العالم".

وتزامنت المناشدة مع استطلاع لمنظمة "انقذوا الطفولة الخيرية" أشار إلى وجود دعم عام قوي في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا لتوفير 66 مليار دولار، مطلوبة للتحصين من الوباء على مستوى العالم.