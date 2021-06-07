اصطدام قطارين في جنوب باكستان ومقتل 30 على الأقل

ذكرت وكالة أسوشيتد برس للأنباء، اليوم الاثنين، نقلا عن الشرطة ومسؤولي الطوارئ أن قطارين اصطدما في جنوب باكستان مما أسفر عن مقتل 30 راكبا على الأقل.

وأوضحت الوكالة، أن قطار ميلات إكسبريس خرج عن مساره وأن قطار سير سيد إكسبريس اصطدم به بعد ذلك.

وقع التصادم فى منطقة جوتكي بمقاطعة السند الباكستانية، عندما اصطدم القطار الأول بالقطار الثاني الذي خرج عن مساره، وفقا لوكالة "سبوتنيك".

وأكدت السلطات المحلية أن ما لا يقل عن 30 راكبًا قتلوا في التصادم بينما هناك العديد من الأشخاص تحت الأنقاض، وأن العدد مرشح للزيادة.