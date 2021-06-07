طالبان تدعو مترجمي القوات الأجنبية من الأفغان إلى "التوبة"

دعت حركة طالبان، اليوم الاثنين، المترجمين الأفغان الذين عملوا مع القوات الدولية إلى "التوبة" والبقاء في البلاد بعد رحيل القوات الغربية.

وقالت طالبان في بيان إن هؤلاء المترجمين لن يتعرضوا لخطر من قبل الحركة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأشار البيان إلى أن عددا كبيرا من الأفغان الذين عملوا خلال العقدين الماضيين مع القوات الأجنبية كمترجمين أو حراس أو في وظائف أخرى، يشعرون بالخوف ويسعون للرحيل عن البلاد.

ونصحت الحركة هؤلاء بـ "إبداء التوبة" عن أفعالهم السابقة وعدم الانخراط في المستقبل في مثل هذه الأنشطة التي تعد "خيانة للإسلام ولبلدهم".

وفي ظل الانسحاب المتسارع لقوات حلف الأطلسي، يتوافد آلاف المترجمين الأفغان الذين كانوا يعملون مع سفارات وقوات عسكرية غربية إلى القنصليات رغبة في الحصول على تأشيرة هجرة، خشية التعرض لعمليات انتقامية في حال عادت طالبان إلى السلطة.

وعقب توقيع الولايات المتحدة اتفاقا مع طالبان على الانسحاب غير المشروط، وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن تاريخا رمزيا هو 11 أيلول/سبتمبر لاستكمال انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، لكن العمليات قد تنتهي خلال الصيف.