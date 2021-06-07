الدفاع الأرمينية: إحباط محاولة جديدة للقوات الأذربيجانية لتنفيذ أعمال هندسية على الحدود

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الاثنين، إحباطها محاولة أخرى للقوات المسلحة الأذربيجانية لتنفيذ أعمال هندسية في قسم حدودي بين البلدين.

يريفان - سبوتنيك. وأوضحت الوزارة، أن القوات المسلحة الأذربيجانية حاولت، صباح اليوم الاثنين، مرة أخرى، تنفيذ أعمال هندسية في قسم تابع لقرية فيرين شورجا بمنطقة كيغاركونيك على الحدود.

وجاء في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك": "اتخذت وحدات أرمينية، في ردها على الوضع، إجراءات ملائمة، مطالبة بالإنهاء الفوري للأعمال وسحب المعدات الهندسية. وتبع ذلك توقف العمل وسحب المعدات إلى القسم الأذربيجاني من الحدود".

يذكر أنه في يوم 27 أيار/مايو الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أسر ستة جنود أرمينيين في أثناء محاولتهم عبور الحدود.

بدورها أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، أن الجنود كانوا يقومون بأعمال هندسية في منطقة حدودية تابعة لوحدة عسكرية أرمينية.

وكانت وزارة الدفاع الأرمينية اتهمت في 12 أيار/مايو الماضي، القوات المسلحة الأذربيجانية بالقيام ببعض الأعمال "لترسيم الحدود" في إحدى المناطق الحدودية في منطقة "سيونيك"؛ دون ذكر تفاصيل.

جدير بالذكر، أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ (المتنازع عليه)، دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.