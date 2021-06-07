رغم إلغائها رسميا... رئيس حزب إسرائيلي ونائبة بالكنيست ينويان تنظيم "مسيرة الأعلام" في القدس

أعلن رئيس حزب إسرائيلي ونائبة في الكنيست، اليوم الإثنين، عزمهما تنظيم "مسيرة الأعلام" في مدينة القدس الشرقية رغم إلغائها من قبل الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق اليوم.

واتهم "إيتمار بن غفير" رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) المتشدد قائد الشرطة الإسرائيلية "يعكوف شفتاي" بالاستسلام لحركة "حماس" التي هددت إسرائيل حال تنظيم المسيرة.

وقال في تغريدة بحسابه على تويتر: "لا أنوي الاستسلام، وسأقوم يوم الخميس القادم بقطع المسار الكامل (المخصص للمسيرة) حول البلدة القديمة في القدس".

وختم بن غفير بالقول: "أدعو أعضاء الكنيست للانضمام إلي وتجسيد قوتنا وسيادة إسرائيل في القدس".

לצערנו מפכ"ל המשטרה ממשיך את קו הכניעה וההתקפלות לטרור. אני לא מתכוון לוותר, וביום חמישי הקרוב אצעד את המסלול המלא ברחבי העיר העתיקה בירושלים. קורא לחברי הכנסת להצטרף אלי ולממש את החסינות שלנו ואת ריבונות מדינת ישראל בירושלים. — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) June 7, 2021

وسبق أن اتهم قائد الشرطة الإسرائيلية بن غفير بأنه المسؤول عن إشعال شرارة العنف في القدس الشهر الماضي من خلال تحريضه للمستوطنين.

ولم يمض وقت طويل حتى أعلنت ماي جولان النائبة بالكنيست عن حزب "الليكود"، انضمامها لزعيم "عوتسما يهوديت".

وقالت جولان في تغريدة على تويتر: "حدث هذا (إلغاء المسيرة) لأن لدينا وزير دفاع ضعيف، نعلم ذلك، لكن بصراحة لم أكن أتوقع أن تخشى الشرطة الإسرائيلية من التلويح بالأعلام الإسرائيلية في عاصمتنا"، على حد قولها.

وأضافت النائبة بالكنيست: "أخطط للسير يوم الخميس القادم مع صديقي عضو الكنيست بن غفير مع أكبر عدد ممكن من الأعلام الإسرائيلية. ولن نمنح جائزة لهؤلاء المشاغبين العرب والساسة الجبناء. سنحافظ على سيادتنا اليهودية في القدس!".

זה שיש לנו שר בטחון רופס כבר ידענו, אבל פייר, לא ציפיתי שמשטרת ישראל תחשוש מהנפת דגלי ישראל בעיר בירתנו.

אני מתכוונת לצעוד בחמישי הקרוב יחד עם ידידי ח״כ בן גביר ועם כמה שיותר דגלי כחול לבן. לא ניתן פרס לאותם פורעים ערבים ופוליטיקאים שפנים. נשמור על הריבונות היהודית שלנו בירושלים! — May Golan מאי גולן (@GolanMay) June 7, 2021

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلنت الشرطة الإسرائيلية إلغاء المسيرة بعد تقييم أمني.

وقالت الشرطة في بيان "بالمسار الحالي والتاريخ الذي أعلن، لن يتم الموافقة على الحدث. إذا قرر المنظمون تغيير المخطط و/ أو التاريخ فسيتم بحث الموضوع كالمعتاد".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قد أجرى أمس الأول (السبت) مداولات أمنية وعسكرية، تتعلق بمدى سماح الشرطة والجيش الإسرائيليين بسريان "مسيرة الأعلام" في مدينة القدس المحتلة.

وأوصى غانتس في نهاية الاجتماع بإلغاء المسيرة التي يحمل المشاركون فيها الأعلام الإسرائيلية والتي كان من المقرر أن تنطلق بالقدس الشرقية مرورا بباب العامود، أحد أبواب القدس القديمة.

والسبت الماضي حذر زعيم حركة "حماس" بقطاع غزة يحيي السنوار إسرائيل من "الاعتداء مجددًا على المسجد الأقصى"، مضيفا أن "المقاومة ستحرق الأرض فوق رأس الاحتلال لو عاد إلى ذلك".