اعتقال جنود بريطانيين مخمورين على الحدود بين روسيا وإستونيا

كشفت صحيفة بريطانية، اليوم الاثنين، عن توقيف عدد من عناصر الجيش الملكي البريطاني من قبل السلطات الإستونية عند الحدود مع روسيا، وذلك بسبب إخلالهم بالنظام العام على متن القطار.

وذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن ستة جنود بريطانيين اعتقلوا من قبل السلطات المحلية في بلدة يوجيفا الإستونية الواقعة على الحدود مع روسيا، وذلك بسبب سلوكهم المنافي للنظام العام خلال انتقالهم في القطار.

وقال شهود العيان للصحيفة أن الجنود كانوا مخمورين وعدوانيين، حيث حاول عدد من المواطنين حثهم على الهدوء وحل مشكلتهم، لكن ذلك لم ينجح فقام أحدهم باستدعاء الشرطة التي قامت باعتقالهم وتسليمهم لشرطة الناتو العسركية لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم.

وفي السياق نفسه، اعتبر الخبير البريطاني بروس جونز أن "عملاء المخابرات الروسية" قد يكونوا متورطين بهذا الحادث.

ومن جهتها أكدت وزارة الدفاع البريطانية أنها فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.