قوارب طائرة لحماية المباني التاريخية في البندقية من التآكل

لطالما شكلت القوارب البخارية خطرا على مدينة البندقية الإيطالية، حيث تتسبب الأمواج التي تصنعها هذه القوارب في تآكل المباني التاريخية على امتداد قنواتها وتهددها بالانهيار.

ولذلك، فإن قاربا جديدا يعمل بالكهرباء ويطير فوق الماء، تم عرضه في معرض قارب "سالوني دي نوتيكا"، ربما يمثل حلا للمشكلة، بحسب "رويترز".

والتآكل هي مشكلة تعرف باسم "موتو أوندوسو"، وهي ناتجة عن صدمات الأمواج التي تحدثها القوارب البخارية والحافلات المائية والعبارات في جدران المباني التاريخية الممتدة على القنوات.

ويعتمد القارب الكهربائي، الذي قامت شركة "كانديلا" السويدية بتصنيعه، في عمله، على اسطوانات هيدروليكية يتم التحكم فيها بالكمبيوتر أو أجنحة تحت الماء ترفع هيكل القارب في الهواء وتجعله يبدو وكأنه يطير فوق الماء.

وتقول الشركة إن التكنولوجيا التي يعمل بها هذا القارب سوف تقلل من خطر التآكل الذي يهدد بنايات البندقية.

وذكرت الشركة أن في القارب 5 مستشعرات تقرأ الماء وتتحدث إلى نظام الكمبيوتر فيه، ثم يخبر نظام الكمبيوتر الرقائق بأن تتحرك، فتتحرك بدورها 100 مرة في الثانية ذهابا وإيابا وقطريا.