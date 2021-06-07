لافروف يبحث مع وزير خارجية جيبوتي التحضير للقمة الروسية الأفريقية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية جيبوتي، محمود علي يوسف، العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، واستقرار الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، والتحضير للقمة الروسية الأفريقية الثانية في عام 2022.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها نشرته عبر موقعها الرسمي: "يصل وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جيبوتي، محمود علي يوسف، إلى موسكو في زيارة عمل تستمر من 8 إلى 10 يونيو/حزبران الجاري".

وأضاف البيان: "تجري في 8 حزيران/يونيو مباحثات بين روسيا وجيبوتي، يتم خلالها إيلاء اهتمام خاص لقضايا البناء التدريجي للتعاون الروسي الجيبوتي... مع التركيز على توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية ذات المنفعة المتبادلة، بما في ذلك آفاق تنفيذ مشاريع مشتركة في جيبوتي في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية اللوجستية والزراعة".

وتابع البيان، أنه من المقرر مناقشة عدد من الموضوعات الرئيسية على جدول الأعمال الإقليمي والدولي مع التركيز على استقرار الوضع في المناطق الساخنة في أفريقيا، وخاصة في القرن الأفريقي. كما سيتم النظر في عدد من الجوانب العملية تحضيرا للقمة الروسية الأفريقية الثانية في عام 2022".

ومن المقرر أن يلتقي الوزير الجيبوتي يوم 9 يونيو مع رئيس الأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية الروسية ألكسندر ياكوفينكو، ويوقع الطرفان مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية ومعهد الدبلوماسية.