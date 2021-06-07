بعد مطاردة استمرت 18 ساعة... الجيش الإسرائيلي يعتقل شخصين تسللا من لبنان... صورة

اعتقل الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شخصين، تسللا أمس عبر الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.

وقال الجيش في بيان: " بعد مطاردة مكثفة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية، شملت حواجز على الطرق وعمليات تفتيش في المنطقة، قام عناص الجيش الإسرائيلي قبل وقت قصير باعتقال المشتبه بهما اللذين عبرا من لبنان الليلة الماضية إلى الأراضي الإسرائيلية".

وأوضح الجيش أن عملية الاعتقال تمت بالقرب من السياج الحدودي وتم اقتياد الشخصين- اللذين لم يكشف عن هويتهما- للاستجواب من قبل قوات الأمن.

בתום מרדף נרחב של כוחות צה"ל ומשטרת ישראל שכלל חסימות צירים וסריקות במרחב, לוחמי צה"ל עצרו לפני זמן קצר את שני החשודים שחצו אמש משטח לבנון לשטח ישראל. החשודים נעצרו באזור סבוך בקרבת הגדר והועברו לחקירת כוחות הביטחון pic.twitter.com/sxpEcB70z8 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 7, 2021

من جانبها، قالت القناة "13" الإسرائيلية إن الجيش "اعتقل المشتبه بهما في منطقة شلومي (على بعد كيلومتر واحد من الحدود اللبنانية) بعد مطاردة استمرت لنحو 18 ساعة".

אחרי מרדף של 18 שעות: שני המסתננים מלבנון נתפסו באזור שלומי @alonbd — חדשות 13 (@newsisrael13) June 7, 2021

وصباح اليوم الاثنين، أعلن المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي،​ عن قيام القوات الحدودية بعملية تمشيط واسعة بعد رصد آثار مشتبه فيهما بمنطقة السياج الأمني مع لبنان.

خلال ساعات الليلة قامت قواتنا بأعمال تمشيط واسعة في ضوء رصد آثار مشتبه فيهما في منطقة السياج الأمني مع لبنان. يتضح من المؤشرات في الميدان ان الحديث ليس عن عمل تخريبي. تواصل القوات أعمال البحث التي تشارك فيها أيضًا قوات الشرطة. السكان في البلدات المجاورة عادوا الى الحياة الطبيعية — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 7, 2021

وكانت معلومات ​صحفية قد أفادت​ عن "حصول تسلل لشخصين إلى شمال ​اسرائيل​، إضافة إلى وجود أثار دماء وملابس"، مشيرة إلى أن "​الجيش الاسرائيلي​ طلب من سكان شلومي البقاء داخل منازلهم بعد وجود أثار فتحة في الجدار الحدودي مع ​لبنان​".