صحيفة: التصويت على الحكومة الإسرائيلية الجديدة الاثنين المقبل

أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي ياريف ليفين، اليوم، أن التصويت على الحكومة الجديدة سيكون بحلول يوم الاثنين المقبل.

القاهرة– سبوتنيك. وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن "رئيس الكنيست ياريف ليفين أعلن رسميًا أنه تم إبلاغه من قبل يائير لابيد (رئيس الحكومة المكلف) بأنه تم الاتفاق على حكومة جديدة، وأبلغ النواب بأنه سيتم إجراء تصويت على الثقة بحلول يوم الاثنين المقبل".

وأكد ليفين أن "الموعد المحدد لأداء الحكومة الجديدة لليمين سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق".

وقام زعيم المعارضة المنتمي لتيار الوسط يائير لابيد بتشكيل ائتلاف من عدة أحزاب للإطاحة بنتنياهو الذي يترأس الحكومة منذ 12 عاما.

وقال ليفين أمام المجلس "سيتم تحديد جلسة البرلمان للتصويت على الحكومة في غضون سبعة أيام، أي بحلول 14 يونيو 2021".

وأوضح رئيس الكنيست أنه سيتم إبلاغ أعضاء البرلمان بالإعلان المتعلق بموعد جلسة التصديق على الحكومة السادسة والثلاثين.