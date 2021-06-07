أوروبا عن العلاقات مع روسيا: استمرار تدهور الوضع لا يفيد أيا من الطرفين

ناقش رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القضايا المتعلقة بأوكرانيا وبيلاروسيا والتطعيم ضد "كوفيد-19"، فضلاً عن العلاقات الثنائية.

وأوضح ميشيل موقف المجلس الأوروبي من العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، قائلا: "العلاقات بين الطرفين في حالة سيئة". وأشار إلى أن الوضع على ما هو عليه الآن، مضيفا أن استمرار تدهور العلاقات لا يفيد أيا من الطرفين.

وأكد ميشيل أن الاتحاد الأوروبي يدعم وحدة أراضي أوكرانيا. كما تطرق طرفا المحادثة إلى موضوع أزمة هبوط طائرة "رايان إير" في مينسك. وجاء في بيان المجلس: "جرى أيضا تبادل لوجهات النظر بشأن ليبيا والصراع بين أرمينيا وأذربيجان والجائحة واللقاحات وقضايا عالمية أخرى".