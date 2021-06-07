الحرس الثوري الإيراني يوجه رسالة من الجزر المتنازع عليها مع الإمارات

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، أن "قوات البحرية تراقب وترصد وتسيطر على أي حركة للعدو".

وشدد قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، خلال زيارة جزيرتي طنب الكبرى وأبوموسي المتنازع عليهما مع الإمارات، ضرورة الحفاظ على الجاهزية وزيادة القدرة القتالية واليقظة وتأمين المنطقة الجغرافية والبيئة المحيطة بمنطقة البعثة، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وأضاف أن "الهدف من الزيارات العملياتية المستمرة هو رفع الروح المعنوية الجهادية للمقاتلين وضمان الرضا الكامل عن حالة الاستعدادات المنشودة ورفع القدرات القتالية وإصدار الأوامر للجميع بأداء المقدسات".

وقال تنكسيري: "يجب أن نكون شاكرين لله عز وجل، فنحن نعيش في عصر نتمتع فيه ببركات العظماء، اليوم تحت راية النظام المقدس للجمهورية الإسلامية بقيادة نائب إمام الزمان الإمام الخامنئي، سندافع ونقوم بحماية الحدود المائية للجمهورية الإسلامية، لذلك يجب الجهاد والسعي في هذا الاتجاه بإخلاص".

وشدد قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، على أن المقاتلين البحريين في الحرس الثوري الإيراني يراقبون بيقظة جميع تحركات العدو ومستعدون تماما لحماية مصالح النظام الإسلامي في الخليج والبحار البعيدة.