تغيير حركة النقل وسط جنيف بسبب قمة بوتين وبايدن

غيرت السلطات في جنيف مسارات عدد من خطوط النقل العام بسبب القمة الروسية الأمريكية، مما أدى إلى تقييد حركة المرور حول منتزه "لا غرانج"، حيث يُفترض أن يتم عقد اجتماع بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن.

وبحسب ما نقله مراسل وكالة "سبوتنيك"، تم تغيير حركة النقل التي تمر عادة بمنتزه لاجرانج، في وسط المدينة.

في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام السويسرية أن القمة الروسية الأمريكية قد تعقد في فيلا في حديقة لاجرانج بجنيف. كما تغلق سلطات جنيف المتنزه أمام الزوار في الفترة من 8 إلى 18 يونيو.

تحتوي الحديقة على حديقة الورود الخاصة بها وإطلالات على بحيرة جنيف. بالإضافة إلى الفيلا، فهي تضم فندقا (5 نجوم) ومطعمًا حائزًا على نجمة ميشلان وبراسيري.

ومن المقرر أن تعقد القمة الروسية - الأمريكية في 16 يونيو/حزيران، بمدينة جنيف السويسرية.