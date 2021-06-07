بلينكن: يجب أن يبقى الجولان تحت سيطرة إسرائيل ما دامت سوريا تمثل تهديدا لإسرائيل

قالت الولايات المتحدة إن الوضع القائم بسيطرة إسرائيل على هضبة الجولان يجب أن يبقى كما هو طالما مثل الوضع في سوريا تهديدا لإسرائيل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، في جلسة استماع افتراضية أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برده على سؤال عما إذا كانت إدارة الرئيس الحالي جو بايدن تعترف بسيادة إسرائيل على الجولان، "على الصعيد العملي إسرائيل تسيطر على الجولان، بصرف النظر عن الموقف القانوني، وأعتقد أن ذلك يحتاج إلى أن يظل كما هو إلا إذا لم تعد سوريا، أو من يعمل من داخلها، تمثل تهديدا لإسرائيل، وأعتقد أننا لم نصل لذلك بعد".

في سياق آخر، قالت إسرائيل، الأسبوع الماضي، إنها دمرت نقطة مراقبة سورية وسط هضبة الجولان بزعم انتهاكها لما وصفته بـ "السيادة الإسرائيلية".

يذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 497 عام 1981 يدعو إسرائيل إلى إلغاء قرارها بضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع، ويعتبر أن قرارها بشأن ضمه لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي.