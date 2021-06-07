"بخور وأقراص"... إيران تعلن التوصل لدواء يعالج كورونا

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، إنتاج عقار يعتمد على النباتات (عشبي) لاستخدامه في الوقاية والعلاج من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، تمت اليوم إزاحة الستار عن العقار "ساليرافيرا" الذي يعتمد على النباتات ويشمل (بخاخ الأنف، بخاخ الفم، بخور للاستنشاق وأقراص) لاستخدامه في الوقاية وعلاج الإصابة من فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوكالة إلى أن ساليرافيرا، على وشك الدخول إلى الأسواق، هو إنتاج فريق من المتخصصين الإيرانيين في شركة "ميم" المعرفية لإنتاج الأدوية، ولفتت إلى أن العقار "حقق نتائج مقبولة للغاية في التجارب السريرية".

وأوضحت بأن التجارب السريرية على العقار أظهرت انخفاضا بنسبة 50% في مدة علاج كورونا وعدم الحاجة للرقود في المستشفى.

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم تسجيل 120 حالة وفاة و4907 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و971 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 81183.

وذكرت أن 3687 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليونين و566 ألف حالة.