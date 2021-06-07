إسرائيل تهدد "حزب الله"... سنستخدم "القوة القصوى" في الحرب المستقبلية

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الاثنين، من أن "إسرائيل ستستخدم القوة القصوى في أي حرب مستقبلية ضد "حزب الله" في لبنان.

وحسب "صحيفة يديعوت أحرونوت"، قال غانتس، إن "الضربات الأخيرة التي شنها الجيش الإسرائيلي على حركة "حماس" في قطاع غزة ليست سوى غيض من فيض في ما يتعلق بالقدرات العسكرية"، مضيفاً :"من يخفي أسلحة في منزله يعرض أطفاله للخطر".

وأضاف خلال تصريحاته بمناسبة اعتراف إسرائيل باحتلالها لجنوب لبنان منذ 18 سنة كحملة عسكرية رسمية، أن "إسرائيل لن تدفع الثمن الذي دفعته في السابق لاستعادة جنودها الأسرى من الفصائل الفلسطينية".

وكان عضو المجلس المركزي في "حزب الله" اللبناني، حسن البغدادي، قال إن "على قادة العدو أن يكونوا أقل غرورا، وهم أكثر حاجة لمن ينزلهم عن السلم"، مؤكدا أن قادة إسرائيل لا يستخلصون العبر ولا يفهمون السياسة الواقعية، بدعوى أن "الطبيعة العدوانية والإجرامية تدعوهم دائما للمغامرة".

فيما هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الشهر الماضي، لبنان، بأن يتلقى مصير قطاع غزة في حال فكر حزب الله في مهاجمة بلاده. ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، عن غانتس، أنه "في حال بدأت الحرب من الشمال، فإن لبنان سيرتجف، وسيصبح مثل قطاع غزة، من حيث التدمير والخراب الذي حلَّ به".