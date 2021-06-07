زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب قبالة سواحل جنوب تركيا

وأفاد بيان صادر عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الإثنين، أن الزلزال وقع قبالة سواحل قضاء "داتشه" في ولاية موغلا جنوب غربي البلاد.
#DEPREM: Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.00'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) June 7, 2021
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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وأسارت إلى أن الزلزال وقع في تمام الساعة 19: 00 بتوقيت تركيا (16: 00 بتوقيت غرينتش)، وعلى عمق 18.97 كلم
ولفت البيان إلى أن مركز الزلزال على بعد 37.60 كلم عن ساحل "داتشه" في بحر إيجه.
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