زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب قبالة سواحل جنوب تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية وقع زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، جنوب غربي تركيا.

وأفاد بيان صادر عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الإثنين، أن الزلزال وقع قبالة سواحل قضاء "داتشه" في ولاية موغلا جنوب غربي البلاد.

#DEPREM: Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.00'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) June 7, 2021

​وأسارت إلى أن الزلزال وقع في تمام الساعة 19: 00 بتوقيت تركيا (16: 00 بتوقيت غرينتش)، وعلى عمق 18.97 كلم

ولفت البيان إلى أن مركز الزلزال على بعد 37.60 كلم عن ساحل "داتشه" في بحر إيجه.