وزير الخارجية التركي: نهدف إلى تعزيز العلاقات مع فرنسا على أساس الاحترام المتبادل

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن "بلاده تهدف إلى تعزيز العلاقات مع فرنسا على أساس الاحترام المتبادل".

وجاءت تصريحات أوغلو من خلال تغريدات نشرها على صفحته الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي"تويتر"، عقب لقائه بنظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى العاصمة الفرنسية باريس.

#Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’la çok boyutlu ikili ilişkilerimizi, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldık.



Fransa’yla ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde güçlendirmeyi hedefliyoruz. 🇹🇷🇫🇷 pic.twitter.com/SxUg44uVxS — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 7, 2021

وأوضح تشاووش أوغلو أنه "بحث مع لودريان العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية".

وأضاف تشاووش أوغلو، قائلا: "نهدف إلى تعزيز علاقاتنا مع فرنسا على أساس الاحترام المتبادل".

ويجري تشاووش أوغلو زيارة بدأت الأحد إلى باريس تلبية لدعوة لودريان تستغرق يومين.