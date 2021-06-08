الخارجية الروسية: احتمال مشاركة لافروف في قمة بوتين بايدن

كشف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، عن احتمال مشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اللقاء المزمع عقده في جنيف بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن في السادس عشر من الشهر الجاري.

وقال ريابكوف للصحفيين ردا على سؤال عن مشاركة وزير الخارجية الروسي في لقاء بوتين وبايدن في جنيف: "أنطلق من أنه سيشارك، لكن حتى الآن لم يتم الانتهاء من تنسيق الصيغة والمشاركين فيها. نحن نعمل على ذلك في الوقت الحالي".

وعن مشاركة سفيري روسيا والولايات المتحدة أناتولي أنطونوف وجون ساليفان في اللقاء، قال ريابكوف: "لا أستبعد شيئا، لكني أكرر أن القرار لم يٌتخذ بعد. وهذا يرجع إلى عدم الاتفاق على الصيغة".

وأضاف قائلا: "لقد قمنا بالعمل على هذا الموضوع بالأمس، ربما يكون الأمريكيون قد صاغوا مواقف معينة في الساعات الماضية، عندها سنعمل عليها سريعا وسيتضح الأمر. حتى الآن هذا لم يحدث".

وصرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، بأن "بلاده لا تتوقع تقدما كبيرا من قمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي جو بايدن"، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين في أزمة.

ومن المقرر أن تعقد القمة الروسية-الأمريكية في 16 يونيو/ حزيران الجاري، في مدينة جنيف السويسرية.