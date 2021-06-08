حصيلة جديدة: 63 قتيلا إثر تصادم قطارين في باكستان

وصل عدد قتلى حادث تصادم القطارين في باكستان إلى 63 قتيلا، حسب إحصاء جديد.

ووقع الحادث، الاثنين، حين خرج قطار عن سكته، واصطدم بقطار في الاتجاه المعاكس.

وكانت الحصيلة الأولى تشير إلى وفاة 30 شخصا فقط، لكن لائحة جديدة بالضحايا وصلت بالرقم إلى 63 قتيلا.

وقرب داهاركي في إقليم لسند الباكستاني، تنشط سيارات الإسعارف للبحث عن عالقين في حطام القطارين، حسبما صرح متحدث السكة الحديدية الباكستانية.

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، عن صدمته في تغريدة على موقع تويتر، عن الحادث الصعب، موجها بإجراء تحقيق شامل بشأن السلامة في السكك الحديدية.

وتعود خطوط السكك الحديدية في باكستان إلى حقبة الاستعمار البريطاني.