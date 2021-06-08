رئيس الكنيست: الحكومة الإسرائيلية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية يوم الأحد المقبل

قال رئيس الكنيست الإسرائيلي، يرايف ليفين، إن البرلمان يجري تصويتا، الأحد المقبل، على الحكومة الجديدة.

وتابع ليفين أن الحكومة الجديدة تحل مكان حكومة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، حسب وكالة "رويترز".

ونقلت "رويترز" عن راديو الجيش الإسرائيلي، أنه إذا وافق الكنيست على الحكومة فإنها ستؤدي اليمين في اليوم نفسه.

وفي افتتاح اجتماع حزب "الليكود" الحاكم، حتى الآن، أكد نتنياهو، رئيس حكومة تصريف الأعمال في بلاده، معارضته الشديدة للحكومة التي تم تشكيلها بزعامة نفتالي بينيت، رئيس حزب "يمينا"، بمساعدة زعيم المعارضة، رئيس حزب "يش عتيد/يوجد مستقبل"، يائير لابيد.

وحذر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، نداف أرغمان، من أن التحريض ضد الحكومة الجديدة قد ينتهي بسفك الدماء في إسرائيل.

وقال أرغمان في تحذير علني نادر، يُدق ناقوس الخطر، إن مناخ التحريض الحالي قد يؤدي إلى سفك دماء مأساوي في إسرائيل، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".