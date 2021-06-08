الأمن الإيطالي يعتقل مجموعة متطرفة كانت تخطط للهجوم على قاعدة للناتو في البلاد

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، عن نجاح السلطات الأمنية الإيطالية في القضاء على مجموعة كانت تخطط للهجوم على قاعدة للناتو في البلاد.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن المجموعة التي تم اعتقالها تتألف من 12 شخصا كانوا يروجون لأفكار نازية على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبحسب الصحيفة، بعد مراقبة طويلة تم مداهمة مكان وجود المجموعة التي كانت تسمى "جماعة روما الآرية"، حيث صادرت الشرطة أدلة وكتبا خاصة بها.

وقامت المجموعة المتطرفة بنشر أفكارها على مختلف منصات التواصل الاجتماعي في أوروبا وروسيا وغيرها من الدول.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة الإيطالية تتابع المنشورات منذ عام 2019، وكشفت التحقيقات عن مخططات إرهابية للجماعة كانت بصدد القيام بها.