الحكومة الإيرانية: لا مانع من التوصل لاتفاق في مفاوضات فيينا قبل الانتخابات الرئاسية

قالت الحكومة الإيرانية إنه لا يوجد ما يمنع من التوصل لاتفاق في مفاوضات فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

طهران- سبوتنيك. وأكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أن بلاده لا ترى أن هناك ما يمنع التوصل لاتفاق في مفاوضات فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية، المقرر إجراءها في 18يونيو/حزيران الجاري.

وشدد ربيعي، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن طهران تعارض بشدة تحول هذه المفاوضات إلى مفاوضات استنزافية.

وقال ربيعي: "ليس هناك ما يمنع الحكومة الحالية من التوصل لاتفاق في مفاوضات فيينا قبل الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 18 الشهر الجاري"، مضيفا: "نركز على إنهاء المفاوضات في فيينا قبل انتهاء الاتفاق المشروط بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتابع ربيعي: "بقدر ما أننا لسنا في عجلة من أمرنا في المحادثات، فإننا نعارض بشدة أن تصبح المحادثات استنزافية".

وأكد قائلا: "نأمل أن نرى الجولة الأخيرة من المحادثات قريبًا ونتائج هذه المحادثات، وأن تختتم هذه المحادثات قبل انتهاء المهلة القانونية للاتفاق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".