لوكاشينكو: العقوبات الغربية لن تؤثر على عمل الصناعة العسكرية في بيلاروس

قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، إن العقوبات الغربية لن تؤثر على عمل المجمع الصناعي العسكري في البلاد، كون الجمهورية ليس لديها اتصالات مترابطة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضاف لوكاشينكو: "مجمعنا الصناعي العسكري ليس له علاقات متشعبة مع أولئك الذين يهددوننا بالعقوبات، كما أنه ليس لدينا اتصالات قوية ومترابطة مع أمريكا والاتحاد الأوروبي، فعلاقاتنا جيدة مع أولئك الذين نتعاون معهم في تطوير الأسلحة".

بدوره قال رئيس لجنة الصناعة العسكرية الحكومية في بيلاروسيا دميتري بانتوس، خلال تقرير قدمه إلى الرئيس، إن "المجمع الصناعي العسكري وقطاع الدفاع يعملان في وضع خاص بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي".

واتهم الاتحاد الأوروبي السلطات البيلاروسية بأنها "أجبرت طائرة ركاب تابعة لشركة "راين إير" الأيرلندية على الهبوط في مطار مينسك من أجل اعتقال الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش، الذي كان على متنها".

وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان آير" الأيرلندية متوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، قد هبطت في وقت سابق من الأحد، في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها، إلا أنه بعد تفقد الطائرة عقب هبوطها أكدت عدم صحة ذلك.

وأعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية أن مؤسس قناة "نيكستا" على تطبيق "تلغرام"، رومان بورتاسيفيتش، التي تصنفها بيلاروسيا بأنها متطرفة، تم اعتقاله من طائرة "راين إير" أثناء توقفها في مطار مينسك.