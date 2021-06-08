الرئيس الإيراني يطالب بتوعية المواطنين بخصوص العملات الرقمية

وبحسب وكالة إرنا الإيرانية، دعا روحاني إلى توعية المواطنين بشأن العملات الرقمية لتجنب الدخول في هذا المجال دون معرفة كافية.

وعلل روحاني مطالبته بما قال إنها "مخاطر يمكن أن تصاحب عمليات تبادل رمز العملات الرقمية"، مطالبا بوجوب وضع قوانين للعمل في هذا الإطار.

تصريحات الرئيس الإيراني جاءت، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة.

وبينما رأى الرئيس الإيراني أن الدخول إلى ما وصفه بـ "الاقتصاد الذكي" أصبح من الضرورات، إلا أنه شدد على ضرورة وضع إلزامات قانونية وتقنية "بدقة وحذر، وتدوين استراتيجية فاعلة في هذا الإطار"، مشددا على وجوب حماية مصالح الوطن في مجال العملة الرقمية.

وانتهى الاجتماع إلى مطالبة البنك المركزي الإيراني بتقديم تقرير بشأن إنتاج وتبادل رموز العملة الرقمية في الاقتصاد الإيراني.

وفي سياق آخر، أكد روحاني أن "ارتفاع اسعار السلع وخاصة السلع الضرورية للمواطنين أمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال"، مطالبا وزارة التجارة والصناعة بالسيطرة على الأسعار والحيلولة دون ارتفاعها.

وطالب الوزارة أيضا بالتنسيق "مع الأجهزة ذات العلاقة (النقابات والمنتجون) للسيطرة على الأسعار وبالتالي التقليل من الضغوط على حياة المواطنين في الظروف الاقتصادية الحالية" .