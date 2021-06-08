تعطل خدمات مواقع إخبارية كبرى ومنصات التواصل الاجتماعي

أعلن موقع " دونديتيكتور" المختص بتعقب مصادر التطبيقات والبرامج في الإنترنت عن مشاكل في عمل خدمات مواقع إخبارية كبرى وعدد من منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد الموقع أعطال في عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي حول العالم من بينها موقع "سي إن إن" و"أمازون" و"تويتر".

كما لوحظ فشل الوصول إلى هذه المواقع في كندا وروسيا وألمانيا والبرتغال وبريطانيا وعدة دول أخرى حول العالم.

كما تعطل الموقع الرسمي للحكومة البريطانية بالإضافة الى صحيفتي "الغارديان" و"فاينانشال تايمز".

وتعد الخدمات التي تقدمها "غوغل" من الخدمات الأكثر استخداما على الشبكة العنكبوتية في أنحاء العالم.

يشار إلى أن "غوغل" تعرض لعطل كبير في شهر أغسطس/ آب، مما أدى أيضا إلى إيقاف مجموعة خدماته عبر الإنترنت و"يوتيوب"، كما تعرضت منتجاته لانقطاع أقل في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.