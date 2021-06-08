قيادي في "حماس" يدعو السعودية لاتخاذ "قرار جريء" بشكل عاجل

دعا القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، رأفت مرة، السلطات السعودية إلى الإفراج العاجل عن الدكتور محمد الخضري وجميع المعتقلين الفلسطينيين.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، قال مرة، اليوم الثلاثاء: "إن استمرار اعتقال الخضري وإخوانه ظلم كبير وإساءة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وللعلاقة الفلسطينية السعودية".

وأضاف: "إننا ندعو قيادة المملكة لاتخاذ قرار جريء ومسؤول بطي هذه الصفحة والإنهاء الفوري لهذه المحاكمة وإعادة المعتقلين إلى عائلاتهم، خاصة أنه ليس هناك أي مخالفة ارتكبها المعتقلون".

وفي 23 مارس/آذار الجاري، قالت حركة حماس إن تدهورا كبيرا طرأ على صحة ممثلها السابق في السعودية محمد الخضري المعتقل هناك منذ عام 2019.

وفي سبتمبر/أيلول 2019، أعلنت حماس أن السلطات السعودية اعتقلت الخضري ونجله هاني، ضمن حملة طالت العشرات من الفلسطينيين يحمل بعضهم الجنسية الأردنية، دون مزيد من الإيضاحات.

ولم تصدر الرياض منذ بدء الحديث عن القضية أي تعقيب أو توضيح حول الأمر.