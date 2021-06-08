كوريا الجنوبية تعلن مشاركتها في أوليمبياد طوكيو رغم موقف اليابان من جزر دوكدو

قالت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنها لن تنظر في عدم المشاركة في أوليمبياد طوكيو، رغم وضع اليابان جزر دوكدو ضمن خريطتها.

وبحسب تصريحات نقلتها وكالة يونهاب الكورية، أكد "تشوي يونغ سام"، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الكورية أن بلاده بلاده لا تنظر في عدم المشاركة في أولمبياد طوكيو.

وطبقا للوكالة الكورية يعد هذا التصريح أول تصريح مباشر ترد فيه الحكومة الكورية على ما قيل من أنها لن تشارك في أولمبياد طوكيو، بعد موقف اليابان من جزر دوكدو.

وأعاد المتحدث باسم الخارجية الكورية الجنوبية على ما سبق التأكيد عليه من أن جزر دوكدو هي أراضي كوريا الجنوبية بموجب القانون الدولي وطبقا للتاريخ والجغرافيا، مطالبا اليابان بالتراجع عن مطالباتها بها.

وكان 132 نائبا كوريا جنوبيا، قد قدموا مقترحا بقرار يدين "ادعاء" اليابان ضم جزر دوكدو ووضعها ضمن خرائطها في أولمبياد طوكيو، وذلك من أجل الحصول على الموافقة عليه في الجلسة العامة للجمعية الوطنية، واصفين التصرف الياباني بأنه "استفزاز واضح ينتهك السيادة الإقليمية لكوريا الجنوبية".

وقد عللوا طلبهم بأن وضع الجزر ضمن خرائط اللجنة الأولمبية لليابان يلحق ضررا خطيرا بالثقة بين البلدين، ويمكن أن يهدد السلام في شمال شرق آسيا"، مطالبين "بإزالة علامة جزر دوكدو على الفور من الأراضي اليابانية على خريطة أولمبياد طوكيو".