الدفاع الأرمينية تفند بيان باكو حول اعتقال أحد عسكرييها وتصفه بغير الواقعي

وصفت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الثلاثاء، بيان باكو حول احتجاز جندي أرميني من قبل القوات المسلحة الأذربيجانية، كان يخطط للتخريب، بأنه لا يتوافق مع الواقع.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، بأنه "في الثامن من يونيو، بسبب الضباب وجد الجندي المتعاقد كاتانيان نفسه في الأراضي الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة الأذربيجانية ، وبيان وزارة الدفاع الأذربيجانية بأن كاتانيان هو مخرب، لا يتوافق مع الواقع".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية "اعتقال عضو مجموعة تخريب تابعة للقوات المسلحة الأرمينية"، ووفقا للوزارة، دخلت قسم لاتشين على الحدود الأرمينية الأذربيجانية "بمهمة زرع ألغام".

وجدير بالذكر، أن أرمينيا وأذربيجان وقّعتا، برعاية روسيا، اتفاقًا لوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ (المتنازع عليه)، دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الثاني /نوفمبر 2020.