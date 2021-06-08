هل سجلت الجزائر سلالات جديدة من كورونا

قال مسؤول جزائري إن بلاده لم تسجل أي نوع جديد من سلالات كورونا المتحورة.

وأكد مدير معهد باستور في الجزائر، فوزي درار، أن بلاده لم تسجل أي نوع من سلالات كورونا المتحورة، لكن "الحذر مطلوب"، حسب موقع صحيفة "النهار" الجزائرية.

وتابع درار أن السلالات النيجيرية والبريطانية من كورونا قلّت أعداد الإصابة بها، وكذلك السلالة الهندية.

ونبّه درار إلى ضرورة متابعة الإجراءات الوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا طالما "الفيروس موجود".

وأكد درار أن وزارة الصحة الجزائرية تحقق، الآن، في انتشار السلالات الجديدة من فيروس كورونا، للمساعدة في حصرها.