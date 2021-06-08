شخص يصفع ماكرون خلال زيارة جنوب شرقي فرنسا... فيديو

تلقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صفعة على وجهه من رجل خلال زيارة رئيس الدولة لإقليم دروم، وتم اعتقال شخصين نتيجة الحادث.

وبحسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك"، ويظهر المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، أن رئيس الجمهورية الفرنسية يقترب من الأشخاص الذين كانوا ينتظرونه، ويأخذ أحد الرجال بيده ويمسك بها ويضرب ماكرون في وجهه بيده الأخرى.

بعد ذلك تدخل الأمن في ما حدث واعتقل الرجل الذي هاجم الرئيس. حاليا، يواصل رئيس الدولة الفرنسي "جولته الفرنسية للمناطق" التي بدأت الأسبوع الماضي.