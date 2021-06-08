القيادة المركزية الأمريكية تعلن سحب أكثر من نصف قواتها من أفغانستان

قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أكملت عمليات سحب أكثر من نصف قواتها من أفغانستان.

وجاء في بيان صحفي نشرته القيادة المركزية الأمريكية "وفقا لتقديراتنا، فقد أكملنا عملية سحب قواتنا بأكثر من النصف".

في سياق متصل، أكد الجيش الأفغاني أن القوات الأمريكية قامت بتسليم عدد من القواعد العسكرية في مناطق مختلفة من البلاد.

وتعتزم واشنطن سحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول 11 أيلول/ سبتمبر، تاريخ الذكرى العشرين لهجمات عام 2001 التي قادت واشنطن للإطاحة بنظام "طالبان".

اعتبر زعيم حركة طالبان، مولوي هبة الله أخوند زاده، أن تأجيل الولايات المتحدة موعد خروج قواتها من أفغانستان من أيار/ مايو إلى أيلول/ سبتمبر المقبل "خرق لاتفاق الدوحة".

ويدعو الاتفاق الموقع يوم 20 فبراير/شباط 2020 بين طالبان والولايات المتحدة إلى انسحاب كامل للقوات الأمريكية بحلول مايو/أيار 2021 على أن تفي طالبان بضمانات أمنية.