شركة أمريكية تعلن عن إصلاح الخلل الذي أدى إلى تعطل بعض المواقع العالمية

أعلنت شركة "فاستلي" الأمريكية عن إصلاح المشكلة التي تسببت بتعطل أكبر الخدمات والمواقع الإعلامية المختلفة في العالم.

وأصدرت الشركة بيانا رسميا على موقعها الرسمي قالت فيه إنه "تم تحديد المشكلة ومعالجتها"، موضحة أن العملاء قد يواجهون زيادة في التحميل الأولي لبعض الوقت.

وأضاف بيان الشركة أنها استطاعت تحديد الخلل الأساسي الذي أثر على الخدمة وهي فشل بروتوكول الإنترنت "POP" في جميع أنحاء العالم وتعطله.

وخلص البيان إلى أن المشكلة استمرت أكثر من ساعة حتى تم إعادة معالجتها بالكامل.

وتعطلت وبشكل مفاجىء بعض المواقع والتطبيقات العالمية، عقب انقطاع خدمات الإنترنت عنها، اليوم الثلاثاء.

وبحسب "رويترز"، فإن صحيفة "غارديان" البريطانية أكدت تعطل موقعها الإلكتروني وتطبيقاتها بسبب انقطاع الإنترنت على نطاق واسع، اليوم الثلاثاء.

وذكرت بعض المواقع الأخرى كذلك تعطل تطبيقاتها، وعدم قدرة روادها على تحميل مواقعها، مثل "نيويورك تايمز"، و"فينانشال تايمز" و"بلومبرغ" وغيرها.