إسبانيا تعلق على قرار المغرب فرض قيود على السفر بين البلدين

أعلنت إسبانيا، اليوم الثلاثاء، أنها تحترم قرار المغرب فرض قيود على السفر بحرا بين البلدين خلال الصيف نظرا لأنه مبني على معايير صحية.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية ماريا خيسوس مونتيرو للصحفيين، بحسب "رويترز".

وقالت مونتيرو للصحفيين "نعيش وضعا مشابها جدا لما كان عليه الحال العام الماضي... وكلنا نتفق على أن الأكثر ملائمة هو تعليق عبور المضيق".

وكل صيف، عادة ما يسافر بين 3- 3.5 ملايين مغربي يقيمون في أوروبا بحرا بين البلدين، معظمهم عبر الموانئ الجنوبية لإسبانيا، وتقوم الأخيرة باتخاذ تدابير لمساعدتهم.

وتوقفت هذه الانتقالات العام الماضي على خلفية تفشي جائحة كورونا، ويقول المغرب إن الحال سيبقى كما هو خلال العام الجاري أيضا.

وتشهد العلاقات بين االرباط ومدريد توترا متزايدا منذ أكثر من شهر على خلفية سفر زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، إلى إسبانيا لتلقي العلاج، ورفض القضاء الإسباني احتجازه مؤقتا، بعد استدعائه للاستماع إليه في قضايا تتعلق بـ"جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان".‪

يشار إلى أن البوليساريو والمغرب تتنازعان على إقليم الصحراء، وفيما تصر الرباط على أحقيتها في الإقليم مقترحة حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، تطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو الطرح الذي تدعمه الجزائر بقوة.