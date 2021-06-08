بوريل يرجح فرض عقوبات إضافية على بيلاروس

يتجه الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات إضافية على بيلاروس خلال اجتماع مجلسه المقبل الشهر الجاري على خلفية حادث إجبار طائرة شركة راين إير على الهبوط بمطار مينسك واعتقال معارض للحكومة على متنها.

أمستردام - سبوتنيك.وقال مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد، جوزيب بوريل، في كلمة خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي حول الملف البيلاروسي، اليوم الثلاثاء:

"دعينا إلى فرض عقوبات إضافية ضد بعض الأفراد والكيانات وعقوبات اقتصادية عقب حادثة راين آير، أو رجح أن يتم تبني العقوبات الإضافية خلال اجتماعات مجلس الأوروبي القادم".

وتابع، "ندين انتهاك حقوق الإنسان في بيلاروسيا من قبل نظام (الرئيس ألكسندر لوكاشينكو)، تجاوزت بيلاروسيا الخطوط الحمراء في حادثة راين آير، ومن الفظيع أننا شهدنا إجبار المحتجزين على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها".

بدوره قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، إن العقوبات الغربية لن تؤثر على عمل المجمع الصناعي العسكري في البلاد، كون الجمهورية ليس لديها اتصالات مترابطة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضاف لوكاشينكو: "مجمعنا الصناعي العسكري ليس له علاقات متشعبة مع أولئك الذين يهددوننا بالعقوبات، كما أنه ليس لدينا اتصالات قوية ومترابطة مع أمريكا والاتحاد الأوروبي، فعلاقاتنا جيدة مع أولئك الذين نتعاون معهم في تطوير الأسلحة".