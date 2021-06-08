دراسة: النباتيون أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا الحاد

أظهرت دراسة نشرتها مجلة "بي إم جي نوترينشون برسفسنشون أند هياليش" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن النبــاتيين أقـــل عرضة، بنسبة 73 %، للإصابة بفيروس كورونا المستجد الحاد.

موسكو- سبوتنيك. وأجريت الدراسة "في الفترة من 17 تموز/يوليو إلى 25 أيلول/سبتمبر 2020، بين العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين لديهم اتصالات متكررة بمرضى فيروس كورونا المستجد من ست دول (فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، إيطاليا).

وشملت الدراسة أشخاصًا تعافوا وآخرين لم يصبوا بالفيروس، وتم قياس مؤشرات مثل مدة وشدة مسار المرض، وكذلك القابلية للإصابة.

وخلص العلماء إلى أن "الأعراض الشديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد وخطر الإصابة كانت أقل بنسبة 73 % لدى الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيا نباتيا".

وبالنسبة للأشخاص الذين تناولوا الأسماك، ولكنهم لم يتناولوا اللحوم، كان المؤشر 59 %.

وكانت المجموعة الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض الشديدة هي المجموعة التي تناولت نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات وعالي البروتين.

وبالنسبة لممارسة التمارين الرياضية، توصل العلماء إلى استنتاج بأن تأثيرها يمكن أن يقلل من خطر الوفاة عقب الإصابة بالفيروس بمقدار الثلث، أما الوزن الزائد والسمنة فيزيد من خطر الإصابة.