بسبب "تصرف غير متوقع"... الخارجية الإيطالية تستدعي سفير الإمارات

أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن وزارة الخارجية الإيطالية استدعت سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى روما، عمر الشامسي، اليوم.

وبحسب وكالة "آكي" الإيطالية، "بناء على تعليمات من الوزير لويجي دي مايو، استدعى الأمين العام لوزارة الخارجية، إيتوري سيكوي، اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى روما عمر الشامسي"، على خلفية رفض أبو ظبي السماح لطائرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي عبور الأجواء الإماراتية.

وجاء في بيان مقتضب من الخارجية، أن "الأمين العام لوزارة الخارجية أعرب للسفير الإماراتي عن الدهشة وخيبة الأمل الشديدة بشأن التصرف غير المتوقع والذي يصعب فهمه من جانب السلطات المعنية في دولة الإمارات".

وأشارت الوكالة إلى أن الإمارات رفضت ولمدة ثلاث ساعات السماح لطائرة بوينغ-767 تابعة لسلاح الجو الإيطالي الإقلاع من مطار الدمام في المملكة العربية السعودية وعبور الأجواء الإماراتية في رحلتها إلى هرات في أفغانستان، على الرغم من خطة الطيران المتفق عليها بين البلدين.

ولفتت الوكالة إلى أن الطائرة التي كانت غادرت مطار براتيكا دي ماري، وعلى متنها 40 صحفيا للمشاركة في مراسم إنزال العلم الإيطالي في هرات، استأنفت لاحقا رحلتها بعد "التوقف القسري" في الدمام.