البنك الدولي يرفض التنازل عن الملكية الفكرية للقاحات كورونا

قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، اليوم الثلاثاء، إن البنك لا يدعم التنازل عن الملكية الفكرية للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، خوفا من أن يقوض ذلك الابتكار في قطاع الأدوية.

جاء هذا ردا على سؤال خلال مكالمة إعلامية بشأن التوقعات الاقتصادية الجديدة للبنك الدولي وإذا ما كان يدعم مفاوضات منظمة التجارة العالمية للتنازل عن ملكية اللقاح، بحسب "رويترز".

وأضاف رئيس البنك: "نحن لا ندعم هذا، لأنه سيؤدي إلى خطر تقليل الابتكار والبحث والتطوير في القطاع".

وفي أواخر الشهر الماضي، دعت منظمة التجارة العالمية زعماء دول مجموعة العشرين إلى تحقيق تقدم في المفاوضات المتعلقة بمقترح عن فترة إعفاء من حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بلقاحات الوقاية من كوفيد-19.

وقالت نجوزي اوكونجو إيويالا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية في قمة افتراضية لمجموعة العشرين عن ملف الصحة "يجب علينا التحرك الآن لدفع كل السفراء على الطاولة للتفاوض على نص... علينا أن نجلس معا ونتفاوض إن كنا نريد إنقاذ الأرواح".

وأيد الرئيس الأمريكي جو بايدن مثل هذه الخطوة، استجابة لدعوات من الهند وجنوب أفريقيا وما يزيد على 100 دولة أخرى، بحسب ما نقلت "رويترز".

غير أن العديد من الدول الأوروبية، بقيادة ألمانيا وفرنسا، نأت بنفسها عن هذا الاقتراح، وقالت إن السبيل لإنهاء الجائحة هو صنع اللقاحات وتوزيعها بوتيرة أسرع.