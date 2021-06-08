بلينكن يهدد المشاركين في بناء خط "التيار الشمالي 2 " بعقوبات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تعمل مع ألمانيا لتخفيف أية آثار قد تنجم عن اكتمال خط أنابيب الغاز الطبيعي "التيار الشمالي 2".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن المزيد من العقوبات تنتظر المشاركين في المشروع، بحسب "رويترز".

وقال بلينكن: "نحن بالطبع لدينا فرص للمضي قدما في التعامل مع أولئك الذين يقدمون التأمين أو تصاريح أخرى".

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن بلاده تصر على اتخاذ "خطوات حقيقية" للتخفيف من آثار خط أنابيب "التيار الشمالي2".

ويذكر أن مشروع "التيار الشمالي 2" يضم بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويًا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وتقوم شركة "نورد سترريم 2 أي.جي" بإنجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد – وهو شركة غازبروم الروسية.

ويقوم الشركاء الأوروبيون الشركات "رويال داتش شيل" و"أو.إم.في" و"إنجي" و"يونيبر" و"ونترشيل" بتمويل هذا المشروع إجمالاً بنسبة 50 في المئة.