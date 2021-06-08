مجلس الأمن يوصي بـ"ولاية ثانية" لغوتيريش أمينا عاما للأمم المتحدة

أوصى مجلس الأمن الدولي اليوم باستمرار أنتوني غوتيريش أمينا عاما للأمم المتحدة، وأيده بقاءه في منصبه لفترة ولاية ثانية.

وطالب المجلس اليوم الثلاثاء، بأن تختار الجمعية العامة للمنظمة التي تضم 193 دولة في عضويتها، غوتيريش (72 عاما) ، لولاية أخرى تستمر خمس سنوات اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني عام 2022.

ووفقا لـ"رويترز" قال سفين يورجنسون سفير إستونيا لدى الأمم المتحدة والرئيس هذا الشهر لمجلس الأمن الدولي إنه "من المرجح أن تجتمع الجمعية العامة يوم 18 يونيو/ حزيران لاختيار الأمين العام".

وغوتيريش تولى منصبه في يناير/ كانون الثاني 2017، خلفا لبان كي-مون.

وسعى عدد محدود لمنافسة غوتيريش البرتغالي على المنصب لكنه رسميا المرشح الوحيد. ولا يعتبر أي شخص مرشحا حتى ترشحه دولة عضو وسارعت البرتغال بترشيح غوتيريش لفترة ولاية ثانية.