بلينكن: مئات العقوبات ستظل سارية على إيران حتى لو امتثلت للاتفاق النووي

توقع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن تظل مئات العقوبات سارية على إيران، حتى لو عادت واشنطن وطهران للامتثال لاتفاق النووي.

جاء هذا في تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي في جلسة استماع في مجلس الشيوخ، بحسب "رويترز".

وقال بلينكن: "أتوقع أنه حتى في حالة العودة للامتثال إلى خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي)، مئات العقوبات سوف تظل سارية، ومنها عقوبات فرضتها إدارة (الرئيس الأمريكي السابق دونالد) ترامب".

وأضاف وزير الخارجية أنه حتى لو لم تكن العقوبات متعارضة مع الاتفاق النووي سوف تظل سارية حتى يتغير السلوك الإيراني.

من جانبه، قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية اليوم إن سياسة بلاده في المحادثات مع الدول الكبرى للعودة للالتزام الكامل بالاتفاق النووي لعام 2015 لن تتغير بعد انتخابات الرئاسة التي ستُجرى يوم 18 يونيو/ حزيران لأن أعلى قيادة في البلاد هي التي تقرر هذه السياسة.

وكان ترامب قد انسحب من الاتفاق في عام 2018 وهو ما دفع طهران إلى التحلل تدريجيا من القيود التي فرضها الاتفاق على برنامجها النووي.