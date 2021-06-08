ماكرون يغرد متجاهلا واقعة الاعتداء عليه

غرد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وذلك بعد تعرضه للصفع من جانب أحد الأشخاص، خلال تجوله في جنوب فرنسا، اليوم الثلاثاء.

وغرد ماكرون متجاهلا الواقعة: "مع إعادة افتتاح المطاعم، يجب الاحتفاء بفن الطهو وكذلك الزراعة الفرنسية".

وتابع: "أريد أن أحيي مزارعينا مرة أخرى، لقد سمحوا لنا بإطعام أنفسنا جيدا أثناء الحجر المنزلي، وسمحوا للبلاد بالاستمرار والبقاء، شكرا لكم!".

Avec la réouverture des restaurants, c'est notre gastronomie mais aussi l'agriculture française qu'il faut célébrer. Je veux saluer une nouvelle fois nos agriculteurs. Ils nous ont permis de bien nous nourrir pendant le confinement, ils ont permis au pays de tenir. Merci ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 8, 2021

​كما شارك الرئيس الفرنسي مقطعا مصورا له وهو يوجه حديثه إلى العاملين في أحد المطاعم، أثناء جولته اليوم بجنوب فرنسا، وعلق معه: "توحدوا معا واصنعوا الأمة، هذا ما فعلناه".

Tenir ensemble.

Faire Nation.

C’est ce que nous avons fait. pic.twitter.com/mQ9wRhhqKC — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 8, 2021

​وأوقفت الشرطة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، شخصين، بعد قيام أحدهما بمهاجمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصفعه على وجهه؛ وذلك عند توقفه لتحية المواطنين في إحدى مناطق جنوب شرقي البلاد.

وخلال زيارة كان يقوم بها ماكرون إلى منطقة "تان ليرميتاج" توجه تجاه حشد من المواطنين لإلقاء التحية عليهم، أقدم شاب على مسك يد الرئيس وصفعه على وجهه؛ قبل أن يتدخل أمن الرئيس ويلقي القبض على المعتدي، بالإضافة لشخص آخر كان برفقته.

ونشر ناشطون مقطعا مصورا على وسائل التواصل، كما انتشر المقطع على وسائل إعلام محلية، ويظهر الرئيس الفرنسي وهو يتعرض إلى صفعة من أحد الأشخاص.

وقع الحادث أثناء زيارة ماكرون لمنطقة دروم في جنوب شرق البلاد حيث التقى برواد مطاعم وطلاب وتحدث عن كيفية عودة الحياة إلى طبيعتها بعد جائحة (كوفيد-19).