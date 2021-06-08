الجيش الإيراني يكشف عن إنجازات عسكرية جديدة

كشف الجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن تحقيق إنجازات باهرة في قسم الاتصالات لم تتحقق من قبل.

ونقلت "وكالة فارس" ، اليوم الثلاثاء، عن مساعد القائد العام للجيش الإيراني في الشؤون التنسيقية، الأدميرال حبيب الله سياري، أن إنجازات قسم الاتصالات التابع للجيش متزايدة وباهرة، خاصة ما يتعلق منها بمجال السيطرة على الذبذبات، والبنية التحتية و شبكات الاتصالات الثابتة والمتنقلة.

وجاءت تصريحات الأدميرال حبيب الله سياري، أمس خلال زيارته التفقدية لقسم الاتصالات في الجيش الإيراني، والتي يعود الهدف منها إلى تقييم مستوى القدرات القتالية للجيش، خاصة "في مواجهة التهديدات الهجومية للعدو في مجال المعدات، والمنظومات الاتصالاتية التخصصية والأداء الدفاعي خلال العام الأخير".

وقال الأدميرال سياري:

ما يدعو للسرور أن قسم اتصالات الجيش حقق منجزات وقيمة، ولافتة بصورة متزايدة، في الكثير من الأمور الموكلة به، خاصة في المجالات التخصصية ومنها البنية الاتصالاتية والسيطرة على الذبذبات والشبكات الثابتة والمتنقلة.

وأضاف مساعد القائد العام للجيش الإيراني في الشؤون التنسيقية، الأدميرال حبيب الله سياري، أن هناك ملفات وقضايا أخرى اهتم بها قسم الاتصالات في الجيش الإيراني، على رأسها مجال تصليح وصيانة العربات التكتيكية، ومعدات ومنشآت الاتصالات، مشيرا إلى أن تلك المجالات من ضمن الأداءات المثمرة للقسم، والتي تم إنجازها في ظل استثمار الطاقات الإيرانية المتاحة.