زاوية جديدة للصفعة التي تلقاها ماكرون شرقي فرنسا... فيديو

أظهر مقطع فيديو جديد زاوية أخرى للصفعة، التي تلقاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، خلال زيارة كان يقوم بها شرقي فرنسا.

وكان مقطع فيديو سابق أظهر اللقطات الأولى للموقف، الذي تعرض فيه ماكرون للصفع من أحد الأشخاص، أثناء زيارته لإقليم دروم، شرقي البلاد.

وأظهر الفيديو الأول، الذي تم التقاطه من يسار الرئيس الفرنسي أثناء تقدمه نحو مجموعة من الجماهير، الذي اصطفوا لتحيته، محاولة شخص الإمساك بيده اليمني وصفعه على خده الأيسر.

أما الفيديو الثاني، الذي تم التقاطه من على يمين الرئيس الفرنسي فقد أظهر تقدم ماكرون نحو الجماهير قبل أن يتم صفعه بطريقة مفاجئة أثناء مصافحته لأحد الأشخاص.

ويظهر الفيديو رد فعل الرئيس الفرنسي الذي حاول التقدم نحو الشخص الذي صفعه قبل أن يمنعه الحراس، ليعود مرة أخرى للتحدث مع بقية الناس، في حين تمكنت قوات الشرطة من القبض على الشخص الذي تسبب في الحادث.

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ولم يمنع حادث الصفع، الرئيس الفرنسي من التغريد على "تويتر" للحديث عن المزارعين الفرنسيين وأهمية افتتاح المطاعم مشيدا بفن الطهو.