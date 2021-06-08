اتهام أمريكي بانتحال شخصية نجل ترامب

وجهت السلطات الأمريكية في مانهاتن تهمة الاحتيال لشخص انتحل شخصية نجل الرئيس السابق دونالد ترامب، لخداع المئات من مؤيدي إعادة انتخاب ترامب.

وقال ممثلو الادعاء الفيدراليون إن جوش هول البالغ من العمر 22 عاما جمع آلاف الدولارات بالادعاء الكاذب أن أسرة ترامب دعمت عمله لصالح مجموعة سياسة تؤيد تولي الرئيس السابق ترامب لولاية ثانية، بحسب "رويترز".

وكشف ممثلو الادعاء أن هذه الجماعة لم تكن موجودة، وأن هول أنفق الأموال التي جمعها في أغراض شخصية.

وألقت السلطات القبض على هول المقيم في بنسلفانيا، الثلاثاء، ووجهت له الاتهام بالاحتيال، وسرقة هوية آخرين. ويواجه هول عقوبة بالسجن تصل إلى 22 عاما في حال تمت إدانته.

وذكر ممثلو الادعاء أن هول صور نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي كمؤيد قوي لترامب بجانب الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع عائلة الرئيس السابق وتمكن من جذب ما يزيد على 100 ألف متابع.

من جانبه قال هول إنه "لم تكن هناك نية شائنة" وراء الخداع ، وكان يحاول ببساطة حشد مؤيدي ترامب و "الاستمتاع".