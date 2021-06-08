السلالة "دلتا"... خوف جديد من كورونا يهدد الأمريكيين قبل اكتمال عملية التطعيم

وقال كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض الدكتور أنتوني فاوتشي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "أصبحت هذه السلالة هي السائدة في المملكة المتحدة، حيث تمثل ما يقدر بنحو 60% من الحالات الجديدة"، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".

إنها الآن أكثر انتشارا من سلالة "ألفا" التي كانت تسمى سابقًا بـ" B.1.1.7"، والتي تم اكتشافها لأول مرة في المملكة المتحدة، ويبلغ انتقال العدوى بها ذروته في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و20 عاما.

وقال فاوتشي إن السلالة "دلتا" في الولايات المتحدة تمثل أكثر من 6% من الحالات التي تمكن العلماء من تتبعها، لكن من المحتمل أن يكون الرقم الفعلي أعلى، حيث تقوم الولايات المتحدة بتطبيق التسلسل الجيني في جزء صغير من الحالات.

وأضاف: "في المملكة المتحدة، يظهر متغير دلتا بسرعة باعتباره السلالة المهيمن، إنه يحل محل (B.1.1.7)، ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك في الولايات المتحدة".

قالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، إنه تم اكتشاف السلالة "دلتا" لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول، وانتشر إلى 62 دولة على الأقل.

وضع الرئيس جو بايدن هدفًا يتمثل في إعطاء جرعة واحدة من اللقاح على الأقل لـ70% من جميع البالغين في الولايات المتحدة بحلول الرابع من يوليو/ تموز، وهي فترة طويلة جدا مع بقاء أقل من أربعة أسابيع ولم يتم تطعيم سوى 63.7% بجرعة واحدة.

ما يقرب من 53% من جميع البالغين في الولايات المتحدة تم تطعيمهم بالكامل، وفقا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.