إسرائيل تسمح بمسيرة لليمين المتطرف في البلدة القديمة بالقدس بشروط

قال مسؤولون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، إنهم "سيسمحون بتنظيم مسيرة لليمين المتطرف في البلدة القديمة بالقدس الأسبوع المقبل وفق شروط معينة، وذلك بعد يوم من إلغاء الشرطة المسيرة بسبب مخاوف من أن تجدد القتال بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين في قطاع غزة".

كانت عدة جماعات يمينية متطرفة إسرائيلية قد خططت لمسيرة بالأعلام عند باب العامود في البلدة القديمة مرورا بالأحياء التي يقطنها المسلمون يوم الخميس المقبل، مما دفع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى التحذير من تجدد القتال في حالة القيام بها، وفقا لرويترز.

وألغت الجماعات اليمينية مسيرة يوم الخميس، بعدما رفضت الشرطة منحها تصريحا.

وبعد اجتماع لحكومة بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، قال مكتب رئيس الحكومة إن الوزراء وافقوا على إمكانية تنظيم المسيرة الأسبوع المقبل، إذا توصل منظموها والشرطة إلى اتفاق. والمسألة الأساسية هي الطريق الذي ستسلكه المسيرة.

وقال بيان لمكتب نتنياهو "سيتم إجراء مسيرة الأعلام يوم الثلاثاء الموافق 15 (يونيو)/حزيران بموجب مخطط سيتم الاتفاق عليه بين الشرطة ومنظمي المسيرة.

ويواجه نتنياهو احتمال انتهاء حكمه المستمر منذ فترة طويلة يوم الأحد، عندما يصوت الكنيست (البرلمان) على حكومة تضم أحزابا متنوعة اتحدت للإطاحة به.

وإذا صوت المجلس بالموافقة على الحكومة فسيرجع أمر قرار المضي في المسيرة إلى نفتالي بينيت، المرشح لرئاسة الوزراء، وشريكه زعيم المعارضة يائير لابيد.

وقال تال شنايدر، وهو صحفي كبير في إسرائيل، على تويتر "أُرجئت مسيرة الأعلام إلى 15 يونيو بعد يومين من الموعد المقرر لأداء الحكومة الجديدة اليمين، وهو ما يعني أن حسم الأمر سيكون بيد نفتالي بينيت".

ومن المرجح أن يستمر التوتر في القدس سواء نُظمت المسيرة أو منعت، وفقا لرويترز.

واندلعت احتجاجات في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية حيث تواجه أسر فلسطينية خطر الطرد من منازلها، بعد أن حكمت محكمة إسرائيلية لصالح مستوطنين يهود قالوا إن "عائلات فلسطينية تعيش على أرض كانت مملوكة ليهود في السابق".

ورفض المشرع اليميني المتطرف إيتمار بن جبير إرجاء المسيرة باعتباره "استسلاما لحماس"، وقال على تويتر إنه "سيذهب يوم الخميس إلى البلدة القديمة بالقدس ويسير بأعلام إسرائيل".