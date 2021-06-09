إعلام: اختفاء مقاتلة "ميغ 29" بلغارية من على شاشات الرادار أثناء مهمة تدريبية

أعلن التلفزيون الوطني البلغاري، اليوم الأربعاء، اختفاء مقاتلة من طراز ميغ-29 تابعة للجيش البلغاري من على شاشات الرادار أثناء قيامها بمهمة تدريبية فوق أراضي البلاد.

ونقل التلفزيون الوطني البلغاري عن بيان وزارة الدفاع الذي جاء فيه: "بدأت على الفور عملية بحث وإنقاذ، وما زالت العملية تتواصل".

وأضاف البيان: "تشارك في عمليات البحث والإنقاذ قوات ووسائل القوات البحرية وشرطة الحدود والقوات الجوية".

وأشار البيان إلى أن الاتصال مع المقاتلة ميغ-29 قد فُقد في الساعة 00:45.

وقد غادر وزير الدفاع إلى مكان الحادث، وتم إيقاف تدريبات تكتيكية.