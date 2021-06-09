روحاني: واشنطن شنت حربا اقتصادية على إيران لم يشهد لها العالم مثيلا

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن أمريكا شنت خلال السنوات الثلاث الماضية حربا اقتصادية على إيران لم يشهد لها العالم مثيلا، لافتا إلى أن الاتفاق النووي هو المسار الوحيد الذي سيؤدي إلى رفع العقوبات عن بلاده.

طهران - سبوتنيك. وأضاف روحاني، في كلمة متلفزة، اليوم الأربعاء: "منعنا وقوع حرب على إيران، وتم إلغاء القرارات التي فرضت علينا بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة".

وأشار إلى أن "واشنطن شنت خلال السنوات الثلاث الماضية حربا اقتصادية على إيران لم يشهد لها العالم مثيلا".

وأكد روحاني أن "الاتفاق النووي يعتبر المسار الوحيد الذي سيؤدي إلى رفع العقوبات".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد صرح، أمس الثلاثاء، بأنه يتوقع أن تظل مئات العقوبات سارية على إيران، حتى لو عادت واشنطن وطهران للامتثال للاتفاق النووي.

من جانبه، قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية، اليوم، إن سياسة بلاده في المحادثات مع الدول الكبرى للعودة للالتزام الكامل بالاتفاق النووي لعام 2015 لن تتغير بعد انتخابات الرئاسة التي ستُجرى يوم 18 يونيو/ حزيران، لأن أعلى قيادة في البلاد هي التي تقرر هذه السياسة.

وكان ترامب قد انسحب من الاتفاق في عام 2018، وهو ما دفع طهران إلى التحلل تدريجيا من القيود التي فرضها الاتفاق على برنامجها النووي.